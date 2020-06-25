Министр транспорта раскритиковал дорожный ремонт в Барнауле

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:27:44+03:00

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23 июня министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев провел выездную комиссию участков дорог, отремонтированных ранее в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Качество работ его сильно огорчило.

В частности, комиссия побывала на улицах Ядринцева, Заринской, Энтузиастов. Их выбрали потому что работы на них велись в прошлые годы. Предыдущая ревизия, которая состоялась в апреле-мае, уже выявила ряд недочетов. Подрядчики должны были устранить их. Причем они также обязаны восстанавливать покрытие в случае перекопов, появившихся в результате коммунальных аварий или плановых работ.

Однако на деле все не так радужно. На Ядринцева, где ремонт шел в 2018 году, отметили просадку колодцев. Помимо этого есть претензии и к работам, которые проводились уже в текущем сезоне. Большая часть тротуаров просто неудобна для пешеходов. Так что подрядчику придется пересмотреть их обустройство.

На Заринской дефект нашли на одном из примыканий к дороге. Однако проблема заключается в том, что он не относится к гарантийному случаю, поэтому устранять его будут за счет средств содержания местных автодорог.

Недочеты были обнаружены и на улице Энтузиастов. Там не оказалось дорожной разметки. А вот на пересечении улиц Чудненко и Глушкова во время дождей регулярно затапливает пешеходный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU