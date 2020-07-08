2020-07-08T12:30:41+03:00
Общество

В Барнауле полицейские проверили дикие пляжи

Неустановленные для купания места могут быть опасны для детей
Иван ОЛЕКСЮК
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С начала лета выявили больше 70 нарушителейС начала лета выявили больше 70 нарушителей
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Барнаульские полицейские вместе с общественниками провели рейд, в ходе которого проверили дикие пляжи и неустановленные для купания места. Это делается для предотвращения ЧП на воде.

- Отдыхающим на пляже напомнили, что официально купальный сезон еще не открыт. С ними провели беседы, напомнили компаниям с детьми, чтобы не оставляли детей без присмотра. Кроме того, полицейские акцентировали внимание граждан на исключении фактов употребления алкоголя во время купания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

В ходе рейда было выявлено три подростка без сопровождения взрослых. Всего с начала года сотрудниками полиции Барнаула выявлено 72 несовершеннолетних нарушителя.

Кстати, для родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра, могут оштрафовать. Жителей призывают быть предельно осторожными во время купания и контролировать своих детей, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности.

- Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, не теряйте бдительность при личном нахождении на воде, обеспечьте детей плавательными средствами – жилетами, кругами, нарукавниками, - сообщает ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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