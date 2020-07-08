8 Июль 2020 2020-07-08T11:28:03+03:00

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Алтайский полицейский спас двух тонущих женщин. ЧП произошло в конце июня на озере недалеко от села Шипуново. Женщина с дочерью заплыли на середину озера Вахитово, но тут поднялся сильный ветер.

Из-за появившегося течения они выбились из сил и не смогли выбраться на берег. К счастью, рядом оказался сотрудник районного ОМВД Андрей Михайлов. Он находился вместе с семьей недалеко от этого места. Мужчина услышал крики о помощи и увидел посреди водоема двух тонущих людей, которых уносило течением.

- Мгновенно оценив обстановку, полицейский незамедлительно бросился в воду. Преодолев сильное течение, он доплыл до обессиливших утопающих и помог им добраться до берега. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Благодаря решительным действиям и самоотверженности Андрея Михайлова, женщины были спасены, - сообщает региональное управление МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU