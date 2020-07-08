2020-07-08T11:11:35+03:00
Общество

Алтайские пожарные спасли 15 человек из горящей многоэтажки

Спасатели не смогли сразу подъехать к подъезду из-за полного двора машин
Иван ОЛЕКСЮК
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Людей вывели из здания.Людей вывели из здания.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ночь на 8 июля в девятиэтажке по улице Весенняя начался пожар. Дым заполнил подъезд вплоть до шестого этажа. К счастью, никто не пострадал - соседи вовремя вызвали пожарных.

Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем – один из жильцов курил дома, окурок попал на диван, который в результате загорелся.

- На момент прибытия первого подразделения в подъезде на 8-9-м этажах было сильное задымление. Спасатели незамедлительно сформировали звено газодымозащиты и начали выводить жильцов, - сообщает региональное управление МЧС.

Из-за этого дивана вся заварушка. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Из-за этого дивана вся заварушка.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Людям раздали маски и вывели из опасной зоны в общей сложности 15 человек, в том числе четверо детей.

Огню и дыму не дали распространиться на большую площадь. Единственная сложность, с которой столкнулись пожарные, – невозможность проехать кратчайшим путем к дому из-за полного двора машин.

- С такой проблемой пожарные сталкиваются на каждом пожаре: бросают машины так, что техника проехать не может. Или вообще загораживают проезд, чтобы не было сквозного движения. Пожарным приходится искать другой въезд, а драгоценное время уходит, - говорят спасатели.

Чтобы потушить пожар, потребовалось не более 10 минут, еще полчаса на полную ликвидацию последствий. В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и три единицы пожарной техники.

Жителей просят быть осторожными при обращении с огнем, электроприборами, курении – это может привести к трагедии. Если вы случайно заметили дым из дома по соседству или, тем более, открытый огонь - незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефонам 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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