Россельхозбанк на Алтае увеличил финансирование АПК в полтора раза за год

8 Июль 2020 2020-07-08T05:41:07+03:00

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За шесть месяцев 2020 года Алтайский региональный филиал Россельхозбанка выдал заемщикам АПК более 4,1 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 42%. При этом только на сезонные работы с начала года РСХБ на Алтае выдал 2,6 млрд, рост составил 59%. В рамках льготного кредитования сезонных работ выдано более 2,2 млрд рублей.

«Рост объема финансирования во многом связан с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских продуктов и услуг, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств, расширением перечня дистанционных услуг. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. Большая часть кредитов на проведение сезонных работ выдана Банком по льготной ставке», - отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Как сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев, инвестиции в техническое переоснащение сельского хозяйства в регионе ежегодно оцениваются в миллиарды рублей. За 2019 год на эти цели аграрии израсходовали более 7 млрд рублей, а с начала 2020 года – около 4 млрд рублей. «Значительная доля средств, привлекаемых на техперевооружение отрасли, - льготные инвестиционные кредиты. В вопросах кредитования сельхозтоваропроизводителей большую роль в нашем регионе играет Россельхозбанк. Кроме того, банк – активный участник госпрограмм развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий», - отметил министр.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов для работы агропромышленного комплекса края во всех отраслях. Кроме этого, на сайте РСХБ размещена информация об участии в госпрограммах и нацпроектах по АПК с участием Банка. Действуют специальные продукты по всем мерам государственной поддержки для юридических и физических лиц, а также антикризисные государственные кредитные программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU