Больше 100 тысяч тонн сена заготовили алтайские аграрии

8 Июль 2020 2020-07-08T05:36:21+03:00

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Чем обернется засуха для нашего региона пока неизвестно, специалисты воздерживаются от прогнозов. Сейчас идет заготовка сена для предстоящей зимовки. Уже убрано 111 тыс. тонн, но это лишь 22% от намеченного.

Сколько в реальности удастся заготовить, пока неизвестно. Прогнозов в ближайшие две-три неделе никто не даст. Однако ситуация складывается не самая радужная – в регионе всерьез рассматривают возможность введения режима ЧС.

- Кормозаготовительная кампания продолжается. Хозяйства ведут работы в интенсивном режиме, чтобы по максимуму сформировать запас кормов для сельхозживотных в предстоящую зимовку. К местам зимовки уже доставлено 77 тысяч тонн сена. По закладке сенажа хозяйства вышли на показатель в 312 тысяч тонн. Это около 25% от планового показателя, - сообщает Минсельзоз региона.

Часть хозяйств приступили к заготовке силоса из сеяных однолетних трав. В районах, где фиксируется почвенная и атмосферная засуха, а пастбища имеют низкую продуктивность, хозяйства запустили схему зеленого конвейера для обеспечения скота кормами.

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ИСТОЧНИК KP.RU