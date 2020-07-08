Больше 100 тысяч тонн сена заготовили алтайские аграрии
Чем обернется засуха для нашего региона пока неизвестно, специалисты воздерживаются от прогнозов. Сейчас идет заготовка сена для предстоящей зимовки. Уже убрано 111 тыс. тонн, но это лишь 22% от намеченного.
Сколько в реальности удастся заготовить, пока неизвестно. Прогнозов в ближайшие две-три неделе никто не даст. Однако ситуация складывается не самая радужная – в регионе всерьез рассматривают возможность введения режима ЧС.
- Кормозаготовительная кампания продолжается. Хозяйства ведут работы в интенсивном режиме, чтобы по максимуму сформировать запас кормов для сельхозживотных в предстоящую зимовку. К местам зимовки уже доставлено 77 тысяч тонн сена. По закладке сенажа хозяйства вышли на показатель в 312 тысяч тонн. Это около 25% от планового показателя, - сообщает Минсельзоз региона.
Часть хозяйств приступили к заготовке силоса из сеяных однолетних трав. В районах, где фиксируется почвенная и атмосферная засуха, а пастбища имеют низкую продуктивность, хозяйства запустили схему зеленого конвейера для обеспечения скота кормами.
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ИСТОЧНИК KP.RU