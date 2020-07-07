2020-07-07T15:30:46+03:00
Общество

Стали известны сроки охоты на бурого медведя и дичь в Алтайском крае

Совсем скоро начнется выдача разрешений
САНТАЛОВ Константин
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Ружье.Ружье.Фото: pixabay.com
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В Алтайском крае определены сроки охоты на бурого медведя и дичь. Совсем скоро начнется выдача разрешений, пишет пресс-служба правительства региона.

С 13 июля охотники могут обратиться за разрешением на добычу бурого медведя. Сезон начнется 1 августа и продлится до 30 ноября в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского, Ельцовского, Красногорского, Курьинского и Солонешенского районов.

С 15 июля есть возможность подать заявление и получить разрешение на добычу пернатых. В общедоступных охотничьих угодьях Алтайского края можно будет охотиться на боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами.

Заявление можно подать в Минприрды региона (Барнаул, улица Чкалова, 230, кабинет 105) или через Госуслуги. Также выдачей разрешений занимаются районные специалисты ведомства.

Отметим, что сроки охоты определены указом губернатора региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известны сроки охоты на бурого медведя и дичь в Алтайском крае
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