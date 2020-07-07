Стали известны сроки охоты на бурого медведя и дичь в Алтайском крае

7 Июль 2020 2020-07-07T15:30:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае определены сроки охоты на бурого медведя и дичь. Совсем скоро начнется выдача разрешений, пишет пресс-служба правительства региона.

С 13 июля охотники могут обратиться за разрешением на добычу бурого медведя. Сезон начнется 1 августа и продлится до 30 ноября в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского, Ельцовского, Красногорского, Курьинского и Солонешенского районов.

С 15 июля есть возможность подать заявление и получить разрешение на добычу пернатых. В общедоступных охотничьих угодьях Алтайского края можно будет охотиться на боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами.

Заявление можно подать в Минприрды региона (Барнаул, улица Чкалова, 230, кабинет 105) или через Госуслуги. Также выдачей разрешений занимаются районные специалисты ведомства.

Отметим, что сроки охоты определены указом губернатора региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор оценил вероятность захода бубонной чумы на Алтай

За последнюю неделю в соседних странах зарегистрировано три случая заражения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU