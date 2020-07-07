Роспотребнадзор оценил вероятность захода бубонной чумы на Алтай

Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить ситуацию по распространению бубонной чумы на территории Монголии, и вместе с тем оценили вероятность захода инфекции на территорию России и Республики Алтай в частности.

В начале июня Министерство здравоохранения Монголии сообщило, что в Ховдском аймаке, что в Западной части страны, зафиксированы два случая заражения бубонной чумой. Инфицированными оказались 27-летний мужчина и его девушка. Оба подцепили заразу после того, как съели мясо сурка. На тот момент медики оценивали состояние пациентки, как критическое. Список контактных лиц у нее оказался масштабным – по разным источникам от 400 до 600 и более человек.

Спустя несколько дней еще один случай заболевания был зарегистрирован у скотовода в автономной области Внутренняя Монголия в Китае, в районе города Баян-Нур.

- Указанная территория находится на расстоянии 1000 км от российско-китайской границы. Ранее, осенью 2019 года в этой местности также было зарегистрировано четыре случая чумы у местного населения, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, все случаи заражения произошли в природном очаге чумы. Таковой, к слову, есть и в Республике Алтай. Ранее там также сурков употребляли в пищу в качестве деликатесов. До 2014 года охота еще была разрешена, но в период 2014-2016 годов в регионе регистрировались единичные случае заболевания чумой.

В 2016 году во время разделки туши животного заразился десятилетний мальчик. Его вовремя доставили на лечение, и медикам удалось его спасти.

В настоящее время употребление мяса сурков категорически запрещено, а ежегодно с жителями природного очага чумы проводится работа. Она заключается в прививании людей. Вакцинацию проводят, начиная с двухлетнего возраста. Помимо этого прививают, в том числе, верблюдов.

Сейчас же, из-за выявления заболевания в соседних странах, в части Ховдского аймака объявили карантин. Границу между Монголией и Россией (в селе Ташанта Кош-Агачского района) закрыли еще в самом начале пандемии коронавируса. В общем, по словам советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, для нашей страны чума особой опасности не представляет.

- У нас есть вакцина, лекарство, противочумный институт, который следит за окружающей средой, поэтому опасности для России нет, но единичные случаи возможны. Хотя они не будет вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция, – отметил Малеев.

Ситуация по чуме на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора.