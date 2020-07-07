Производство контрафактной водки ликвидировали в Бийске

7 Июль 2020 2020-07-07T14:51:53+03:00

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В Бийске правоохранители ликвидировали незаконное производство спиртосодержащих напитков. Изъяли почти 4 тыс. бутылок контрафактного алкоголя, который мог попасть на столы к бийчанам и жителям ближайших районов, сообщает краевое управление МВД.

Предварительно установлено, что 51-летний мужчина изготавливал продукцию на продажу. Нелегальный бизнес он организовал на территории своего дома. При обыске полицейские нашли весь необходимый инвентарь: пустые бутылки, пробки, этикетки и акцизные марки. Здесь же в пластиковой таре хранился спирт. Лицензии на такое производство у мужчины не было.

Также обыски прошли в гаражах, в которых хранилась часть продукции, подготовленной к сбыту. Кроме того, оперативники посетили и предполагаемых соучастников преступной деятельности.

– Бутылки с контрафактной водкой, 230 литров спирта, блокноты с записями, деньги, телефоны и компьютер полицейские изъяли. В настоящее время вся спиртосодержащая продукция направлена на экспертизу, – отмечают в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU