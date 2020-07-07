2020-07-07T12:10:30+03:00
Происшествия

Барнаулец «намахал» ножом на 8,5 лет лишения свободы

Он убил подростка и ранил мужчину
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Барнаулец «намахал» ножом на 8,5 лет лишения свободыБарнаулец «намахал» ножом на 8,5 лет лишения свободыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае суд озвучил приговор 54-летнему жителю Барнаула. Мужчину признали виновным в убийстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и изготовлении огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, в сентябре прошлого года пьяный мужчина в одном из домов поселка Затон несколько раз ударил ножом 17-летнего подростка. Юношу пытались спасти медики, но в больнице он скончался. При этом, мотивом для убийства послужил незначительный повод. Скрыться от правосудия мужчина пытался на чердаке. Когда преступника попытался задержать один из местных жителей, мужчина и на него кинулся с ножом и ранил ногу.

Также следователи установили, что в 2018 году обвиняемый изготовил огнестрельное ружье. Его изъяли во время обысков в доме.

- Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - подчеркнули в следкоме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Барнаулец «намахал» ножом на 8,5 лет лишения свободы
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