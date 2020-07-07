Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года составило 3356

7 Июль 2020 2020-07-07T13:09:31+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года увеличилось еще на 103 человека и составило 3356.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, в крае их уже 4709 человек, в том числе 467 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных пациентов 89, на аппарате ИВЛ – 21.

Из всех выявленных случаев 151 – завозной, (2 – из-за рубежа) 2746 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 639 – у больных внебольничной пневмонией, 1441 – у заболевших ОРВИ, в 2629 случаях – бессимптомное течение.

По данным на 7 июля, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2164 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 218 тыс.человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU