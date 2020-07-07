Второй подъем заболеваемости клещевым тифом начался в Республике Алтай
В Республике Алтай началась вторая волна сибирского клешевого тифа, который переносится кровососами рода Дермацентор. Для региона это самая распространенная инфекция от клещей.
Как сообщает пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей от их присасывания пострадали уже почти 3,5 тысячи человек. При этом, клещевой тиф обнаружен у 80 человек. Заболеваемость инфекциями, в целом, превысила в 1,6 раза показатели прошлого года.
Клещи, переносящие сибирский тиф, любят находиться в открытых пространствах.
- Встретить этих клещей можно и в селе, и в поле, и на обочинах проселочных дорог. Кратковременный и безболезненный укус клещей рода Дермацентор бывает часто незаметен для человека, особенно если нападают не взрослые особи, а неполовозрелые нимфы (внешне они выглядят как маленькие или очень маленькие клещи), - отметили в управлении.
Чаще всего они встречаются в таких районах как Онгудайский, Улаганский, Усть-Коксинский и Кош-Агачский. Заболевание тифом наступает через 1-6 суток после укуса. Симптомами становятся температура, слабость и появление сыпи.
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ИСТОЧНИК KP.RU