2020-06-22T11:28:38+03:00
Общество

Клещи в Алтайском крае стали пассивнее

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 498 жителей края
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Активность клещей идет на спад.Активность клещей идет на спад.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае активность клещей идет на спад. Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 498 жителей края.

За три месяца в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились более восьми тысяч человек. Более двух тысяч из них - дети до 14 лет. У 4,5% снятых насекомых эксперты вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили вирус клещевого энцефалита, у 12,4% выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Все пострадавшие прошли профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Специалисты алтайского Роспотребнадзора рекомендуют при выездах на природу носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры и использовать репелленты. Если уберечься от клеща не удалось, и он все-таки присосался, нужно срочно обратиться в поликлинику по месту жительства. Если нет возможности принести снятое насекомое на исследование, нужно его сжечь. Давить руками клещей нельзя, поскольку вирус может попасть в организм через микротравмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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