В Алтайском крае бездомная женщина ранила подростка

7 Июль 2020 2020-07-07T09:56:52+03:00

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43-летнюю жительницу Алтайского края задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью парню. Все произошло вечером 5 июля в одном из сел Поспелихинского района, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, подозреваемая во время ссоры причинила колото-резаное ранение брюшной полости 17-летнему подростку. После этого она скрылась. Женщину удалось задержать по горячим следам.

Известно, что подозреваемая не имеет постоянного места жительства и злоупотребляет спиртным.

В настоящее время следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления обвинения. Также готовится ходатайство в суд о заключения женщины под стражу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU