В Алтайском крае бездомная женщина ранила подростка
43-летнюю жительницу Алтайского края задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью парню. Все произошло вечером 5 июля в одном из сел Поспелихинского района, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, подозреваемая во время ссоры причинила колото-резаное ранение брюшной полости 17-летнему подростку. После этого она скрылась. Женщину удалось задержать по горячим следам.
Известно, что подозреваемая не имеет постоянного места жительства и злоупотребляет спиртным.
В настоящее время следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления обвинения. Также готовится ходатайство в суд о заключения женщины под стражу. Расследование продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Алтайского края избил приятеля, а потом бросил в полынью
Знакомые поссорились из-за незначительного повода (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU