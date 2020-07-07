2020-07-07T12:06:30+03:00
Общество

Новая экосистема РСХБ позволит решать любые вопросы о приобретении и владении жилой недвижимостью

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Россельхозбанк до 1 сентября 2020 г. запустит экосистему «Свое жилье». В ней будет размещен ряд сервисов для решения вопросов по приобретению и владению жилой недвижимостью, в том числе расположенной в сельской местности. В разработке используются технологичные решения и инструменты, которые станут доступны жителям каждого российского города и села.

Эксперты рынка недвижимости выделяют у клиентов 4 основных потребности: поиск нового жилья, финансирование его покупки, оформление сделки и обслуживание купленной недвижимости. На каждую из потребностей посетитель экосистемы «Свое жилье» сможет подобрать услугу и оформить ее онлайн. Сервис полностью распространяется на программу льготной сельской ипотеки, где действует ставка до 2,7% годовых. В настоящее время РСХБ лидирует в этом ипотечном сегменте, выдав по программе более 18,2 млрд рублей и принимая новые заявки от клиентов.

– Россельхозбанк продолжает цифровую трансформацию своего бизнеса. Еще на стадии проектирования экосистемы «Свое жилье» мы заложили возможность использовать разные сервисы в режиме «одного окна». В экосистеме клиент сможет получить практически весь комплекс услуг онлайн, от подбора квартиры или дома до услуг по подстрижке газона. Важным преимуществом нашего проекта является его открытость: большинство сервисов доступно без регистрации в экосистеме и бесплатно как для клиентов Россельхозбанка, так для и наших партнеров, – подчеркнула Елена Батурова, руководитель Центра развития финансовых технологий РСХБ.

Экосистема «Свое жилье» позволит подобрать недвижимость исходя из заданных критериев, сделать расчеты по ипотеке, подать в Банк заявку на кредит и получить решение онлайн. Клиенты Банка также смогут в режиме онлайн подавать документы на регистрацию в Росреестр, оформлять новый и продлевать действующий договор ипотечного страхования, осуществлять частичное или полное досрочное погашение, оформлять отчет об оценке объекта залога и многое другое. Набор онлайн сервисов позволит сократить количество посещений офисов банка до одного — непосредственно для подписания кредитного договора и проведения расчетов с продавцом.

Экосистема будет полезна продавцам и покупателям жилья, профессиональным игрокам рынка недвижимости: застройщикам, агентствам недвижимости, оценщикам, страховщикам, а также компаниям, оказывающим услуги для домовладельцев (клининг, переезд и т.п.). Каждая компания сможет стать Партнером Банка и иметь возможность размещения услуг, связанных с недвижимостью.

В экосистеме планируется реализация личного кабинета партнера с возможностью подать заявку на кредит из офиса Партнера, контролем статуса заявок, полноценной структурой внутри личного кабинета, возможностью записи на сделку в Банк, подачей партером документов на приобретаемый объект недвижимости и прочего сопутствующего функционала, необходимого для работы с Банком в части ипотечного кредитования клиентов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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