2020-07-07T11:38:24+03:00
Коронавирус Covid-19

COVID-19 выявили у 10 призывников в Алтайском крае

САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Призывник.Призывник.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

У 10 алтайских призывников обнаружили коронавирус. Всех их экстренном порядке отправили на лечение в ковидные госпитали, несмотря на то, что ни у кого из молодых людей нет симптомов заболевания, пишет “Толк”.

Призывников проверяют на коронавирус в Барнауле. До этого их не допускают на краевой сборный пункт. Те, чьи тесты на COVID-19 оказались положительными, в эту призывную кампанию служить не отправятся. По окончании лечения они получат отсрочку от призыва на полгода как перенесшие инфекционное заболевание. Об этом сообщил начальник центра врачебной экспертизы краевого военкомата Юрий Глущенко.

В краевом военкомате подчеркнули, что 10 призывников с положительным тестом на COVID-19 выявили за всю весеннюю кампанию в результате барьерного тестирования.

Ранее мы сообщали, что в связи с повышенными мерами предосторожности на сборные пункты не будут пускать родственников и друзей призывников. А при их отправке на вокзалах предусмотрены специальные помещения, чтобы исключить возможность контакта с провожающими.

Этой весной призыву на срочную военную службу в регионе подлежат более 2,5 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тестирование на COVID-19 и отправка отдельными вагонами: как проходит весенний призыв на Алтае

На сборном пункте призывников проверят на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец «намахал» ножом на 8,5 лет лишения свободы
Двое барнаульцев прошли кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ
Новая экосистема РСХБ позволит решать любые вопросы о приобретении и владении жилой недвижимостью
COVID-19 выявили у 10 призывников в Алтайском крае
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года составило 109
«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями
В Бийске в реку попала непонятная черная масса
В Алтайском крае бездомная женщина ранила подростка
В жестком ДТП на Алтае пострадали жители Красноярска
В Барнауле отремонтируют более 90 многоэтажек
Житель Алтайского края избил приятеля, а потом бросил в полынью
Открыта продажа билетов на авиарейс Барнаул - Омск
Барнаулец продал арендованный автомобиль
37-летний мужчина в красной футболке пропал в Алтайском крае
Маленький ребенок утонул в реке, пока его мать пила пиво
Алтайский край вошел в Топ-10 регионов по потреблению лекарств в упаковках
Водитель «семерки» сбил светофор в Барнауле
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 104
Обвиняемый в покушении на убийство сибиряк признался, что хотел просто напугать друга
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Мужчина украл у 91-летней старушки деньги и отправился в сауну
Краеведческий музей в честь 290-летия Барнаула собирает раритетные фотографии города
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 3253
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 4538
Бийским чиновникам больше не надо отчитываться о своих доходах