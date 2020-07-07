COVID-19 выявили у 10 призывников в Алтайском крае

7 Июль 2020 2020-07-07T11:38:24+03:00

Изменить размер текста: A A

У 10 алтайских призывников обнаружили коронавирус. Всех их экстренном порядке отправили на лечение в ковидные госпитали, несмотря на то, что ни у кого из молодых людей нет симптомов заболевания, пишет “Толк”.

Призывников проверяют на коронавирус в Барнауле. До этого их не допускают на краевой сборный пункт. Те, чьи тесты на COVID-19 оказались положительными, в эту призывную кампанию служить не отправятся. По окончании лечения они получат отсрочку от призыва на полгода как перенесшие инфекционное заболевание. Об этом сообщил начальник центра врачебной экспертизы краевого военкомата Юрий Глущенко.

В краевом военкомате подчеркнули, что 10 призывников с положительным тестом на COVID-19 выявили за всю весеннюю кампанию в результате барьерного тестирования.

Ранее мы сообщали, что в связи с повышенными мерами предосторожности на сборные пункты не будут пускать родственников и друзей призывников. А при их отправке на вокзалах предусмотрены специальные помещения, чтобы исключить возможность контакта с провожающими.

Этой весной призыву на срочную военную службу в регионе подлежат более 2,5 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тестирование на COVID-19 и отправка отдельными вагонами: как проходит весенний призыв на Алтае

На сборном пункте призывников проверят на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU