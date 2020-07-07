2020-07-07T11:18:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года составило 109

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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В больнице.В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае по состоянию на 7 июля скончались 109 человек с коронавирусом, в том числе 47 случаев от COVID-19, 59 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 5 человек с коронавирусом: 2 – от COVID-19, 3 – иные причины смерти.

Количество зараженных коронавирусом в регионе также растет. За минувшие сутки выявили 171 инфицированного. Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 4709 человек, в том числе 467 детей до 17 лет включительно.

Из всех выявленных случаев 151 – завозной, (2 – из-за рубежа) 2746 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 639 – у больных внебольничной пневмонией, 1441 – у заболевших ОРВИ, в 2629 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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