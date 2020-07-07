2020-07-07T11:07:35+03:00
Общество

«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями

Поделиться:
«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателямиФото: из архива компании
Изменить размер текста:

3 июля стартовал Единый государственный экзамен. Тысячи школьников спустя много месяцев переступили пороги школ, прошли измерения температуры и получили свои конверты с заданиями.

В это время студенты технического университета включили свои компьютеры, вошли в систему и подключились к наблюдению за экзаменом. 20 добровольцев института экономики и управления АлтГТУ приняли решение стать региональными общественными online-наблюдателями. Буквально в прошлом году они сами были на месте школьников, поэтому хорошо понимают всю ответственность момента.

«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями Фото: из архива компании

«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателямиФото: из архива компании

– Все ребята прошли тестирование и предварительное обучение на официальном сайте ЕГЭ. Часть наших студентов отправилась в школы, часть осталась здесь, в ситуационном центре. Главная задача – это, конечно, следить за порядком проведения экзамена. Сейчас ребята наблюдают за проведением экзамена по русскому языку, – рассказывает организатор ситуационного центра АлтГТУ Марина Кайгородова.

Все наблюдатели обеспечены масками и антисептиками, помещения, где они находятся, постоянно проветриваются.

«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями Фото: из архива компании

«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателямиФото: из архива компании

Во время своего визита на Алтай Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил высокую готовность всей системы образования Алтайского края и Республики Алтай к проведению ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец «намахал» ножом на 8,5 лет лишения свободы
Двое барнаульцев прошли кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ
Новая экосистема РСХБ позволит решать любые вопросы о приобретении и владении жилой недвижимостью
COVID-19 выявили у 10 призывников в Алтайском крае
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года составило 109
«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями
В Бийске в реку попала непонятная черная масса
В Алтайском крае бездомная женщина ранила подростка
В жестком ДТП на Алтае пострадали жители Красноярска
В Барнауле отремонтируют более 90 многоэтажек
Житель Алтайского края избил приятеля, а потом бросил в полынью
Открыта продажа билетов на авиарейс Барнаул - Омск
Барнаулец продал арендованный автомобиль
37-летний мужчина в красной футболке пропал в Алтайском крае
Маленький ребенок утонул в реке, пока его мать пила пиво
Алтайский край вошел в Топ-10 регионов по потреблению лекарств в упаковках
Водитель «семерки» сбил светофор в Барнауле
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 104
Обвиняемый в покушении на убийство сибиряк признался, что хотел просто напугать друга
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Мужчина украл у 91-летней старушки деньги и отправился в сауну
Краеведческий музей в честь 290-летия Барнаула собирает раритетные фотографии города
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 3253
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 4538
Бийским чиновникам больше не надо отчитываться о своих доходах