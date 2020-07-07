«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями
3 июля стартовал Единый государственный экзамен. Тысячи школьников спустя много месяцев переступили пороги школ, прошли измерения температуры и получили свои конверты с заданиями.
В это время студенты технического университета включили свои компьютеры, вошли в систему и подключились к наблюдению за экзаменом. 20 добровольцев института экономики и управления АлтГТУ приняли решение стать региональными общественными online-наблюдателями. Буквально в прошлом году они сами были на месте школьников, поэтому хорошо понимают всю ответственность момента.
«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателямиФото: из архива компании
– Все ребята прошли тестирование и предварительное обучение на официальном сайте ЕГЭ. Часть наших студентов отправилась в школы, часть осталась здесь, в ситуационном центре. Главная задача – это, конечно, следить за порядком проведения экзамена. Сейчас ребята наблюдают за проведением экзамена по русскому языку, – рассказывает организатор ситуационного центра АлтГТУ Марина Кайгородова.
Все наблюдатели обеспечены масками и антисептиками, помещения, где они находятся, постоянно проветриваются.
«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателямиФото: из архива компании
Во время своего визита на Алтай Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил высокую готовность всей системы образования Алтайского края и Республики Алтай к проведению ЕГЭ.
ИСТОЧНИК KP.RU