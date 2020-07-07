«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями

7 Июль 2020 2020-07-07T11:07:35+03:00

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3 июля стартовал Единый государственный экзамен. Тысячи школьников спустя много месяцев переступили пороги школ, прошли измерения температуры и получили свои конверты с заданиями.

В это время студенты технического университета включили свои компьютеры, вошли в систему и подключились к наблюдению за экзаменом. 20 добровольцев института экономики и управления АлтГТУ приняли решение стать региональными общественными online-наблюдателями. Буквально в прошлом году они сами были на месте школьников, поэтому хорошо понимают всю ответственность момента.

«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателямиФото: из архива компании

– Все ребята прошли тестирование и предварительное обучение на официальном сайте ЕГЭ. Часть наших студентов отправилась в школы, часть осталась здесь, в ситуационном центре. Главная задача – это, конечно, следить за порядком проведения экзамена. Сейчас ребята наблюдают за проведением экзамена по русскому языку, – рассказывает организатор ситуационного центра АлтГТУ Марина Кайгородова.

Все наблюдатели обеспечены масками и антисептиками, помещения, где они находятся, постоянно проветриваются.

«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателямиФото: из архива компании

Во время своего визита на Алтай Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил высокую готовность всей системы образования Алтайского края и Республики Алтай к проведению ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU