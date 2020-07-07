2020-07-07T06:45:56+03:00
Происшествия

Житель Алтайского края избил приятеля, а потом бросил в полынью

Знакомые поссорились из-за незначительного повода
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Наручники.Наручники.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Заринского района, обвиняемого в убийстве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в феврале 2020 года в одном из сел Заринского района пьяный мужчина встретил знакомого и посадил его в автомобиль. В дороге приятели поссорились из-за незначительного повода.

После словесной перепалки обвиняемый жестоко избил 58-летнего знакомого, а затем, взяв за одежду, переместил его к реке и бросил в полынью. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд для

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвиняемый в покушении на убийство сибиряк признался, что хотел просто напугать друга

Суд не поверил его доводам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Алтайского края избил приятеля, а потом бросил в полынью
Открыта продажа билетов на авиарейс Барнаул - Омск
Барнаулец продал арендованный автомобиль
37-летний мужчина в красной футболке пропал в Алтайском крае
Маленький ребенок утонул в реке, пока его мать пила пиво
Алтайский край вошел в Топ-10 регионов по потреблению лекарств в упаковках
Водитель «семерки» сбил светофор в Барнауле
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 104
Обвиняемый в покушении на убийство сибиряк признался, что хотел просто напугать друга
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Мужчина украл у 91-летней старушки деньги и отправился в сауну
Краеведческий музей в честь 290-летия Барнаула собирает раритетные фотографии города
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 3253
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 4538
Бийским чиновникам больше не надо отчитываться о своих доходах