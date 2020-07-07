Житель Алтайского края избил приятеля, а потом бросил в полынью
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Заринского района, обвиняемого в убийстве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в феврале 2020 года в одном из сел Заринского района пьяный мужчина встретил знакомого и посадил его в автомобиль. В дороге приятели поссорились из-за незначительного повода.
После словесной перепалки обвиняемый жестоко избил 58-летнего знакомого, а затем, взяв за одежду, переместил его к реке и бросил в полынью. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд для
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