Житель Алтайского края избил приятеля, а потом бросил в полынью

7 Июль 2020 2020-07-07T06:45:56+03:00

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Заринского района, обвиняемого в убийстве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в феврале 2020 года в одном из сел Заринского района пьяный мужчина встретил знакомого и посадил его в автомобиль. В дороге приятели поссорились из-за незначительного повода.

После словесной перепалки обвиняемый жестоко избил 58-летнего знакомого, а затем, взяв за одежду, переместил его к реке и бросил в полынью. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд для

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ИСТОЧНИК KP.RU