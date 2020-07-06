Обвиняемый в покушении на убийство сибиряк признался, что хотел просто напугать друга

6 Июль 2020 2020-07-06T12:08:22+03:00

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В Алтайском крае состоялся суд над 62-летнем жителем Рубцовского района. Мужчину обвинили в покушении на убийство.

Суд установил, что в октябре прошлого года между двумя мужчинами, находящимися в состоянии опьянения, произошла ссора. Один из них взял нож и несколько раз пырнул своего гостя в область жизненно-важных органов. К счастью, потерпевший выжил, так как ему вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь, сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

На этапе расследования селянин свою вину признал только частично. Он настаивал на версии, что умысла убивать у него не было, он хотел лишь напугать приятеля. Однако такая линия поведения не позволила ему избежать уголовной ответственности. Суд признал его виновным и назначил пять лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU