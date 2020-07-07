2020-07-07T05:30:34+03:00
Общество

Открыта продажа билетов на авиарейс Барнаул - Омск

Рейсы выполняет авиакомпания «ЮТэйр»
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
В самолете.В самолете.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Из Барнаула можно улететь в Омск. Рейсы выполняет авиакомпания «ЮТэйр», продажа билетов уже началась, сообщают в Международном аэропорту Барнаул имени Германа Титова.

Полеты осуществляются на региональном самолете ATR-72 c компоновкой 70 кресел. Рейсы выполняют по средам и воскресеньям. Уточнить информацию можно по телефонам: (3852) 54-31-00, 35-03-53.

Первый полет по этому маршруту прошел 1 июля. Загрузка рейса составила 50% от заявленной емкости.

Отметим, что этот рейс включен в перечень субсидируемых маршрутов в 2020 году. В настоящий момент за счет краевого бюджета субсидируются еще четыре авиарейса. Это Барнаул – Казань, Барнаул – Красноярск, Барнаул – Томск и Барнаул – Новосибирск. Общая сумма софинансирования составляет 57,4 млн рублей.

Напомним, ранее авиакомпания «Сибирская легкая авиация» запустила регулярный рейс “Горно-АлтайскБелокуриха – Горно-Алтайск”. Первые пассажиры прилетели в алтайский город-курорт 3 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажиры остались довольны: Белокуриха приняла первый регулярный рейс из Горно-Алтайска

Полеты проходят четыре раза в неделю (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Алтайского края избил приятеля, а потом бросил в полынью
Открыта продажа билетов на авиарейс Барнаул - Омск
Барнаулец продал арендованный автомобиль
37-летний мужчина в красной футболке пропал в Алтайском крае
Маленький ребенок утонул в реке, пока его мать пила пиво
Алтайский край вошел в Топ-10 регионов по потреблению лекарств в упаковках
Водитель «семерки» сбил светофор в Барнауле
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 104
Обвиняемый в покушении на убийство сибиряк признался, что хотел просто напугать друга
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Мужчина украл у 91-летней старушки деньги и отправился в сауну
Краеведческий музей в честь 290-летия Барнаула собирает раритетные фотографии города
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 3253
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 4538
Бийским чиновникам больше не надо отчитываться о своих доходах