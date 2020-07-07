Открыта продажа билетов на авиарейс Барнаул - Омск
Из Барнаула можно улететь в Омск. Рейсы выполняет авиакомпания «ЮТэйр», продажа билетов уже началась, сообщают в Международном аэропорту Барнаул имени Германа Титова.
Полеты осуществляются на региональном самолете ATR-72 c компоновкой 70 кресел. Рейсы выполняют по средам и воскресеньям. Уточнить информацию можно по телефонам: (3852) 54-31-00, 35-03-53.
Первый полет по этому маршруту прошел 1 июля. Загрузка рейса составила 50% от заявленной емкости.
Отметим, что этот рейс включен в перечень субсидируемых маршрутов в 2020 году. В настоящий момент за счет краевого бюджета субсидируются еще четыре авиарейса. Это Барнаул – Казань, Барнаул – Красноярск, Барнаул – Томск и Барнаул – Новосибирск. Общая сумма софинансирования составляет 57,4 млн рублей.
Напомним, ранее авиакомпания «Сибирская легкая авиация» запустила регулярный рейс “Горно-Алтайск – Белокуриха – Горно-Алтайск”. Первые пассажиры прилетели в алтайский город-курорт 3 июля.
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Полеты проходят четыре раза в неделю (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU