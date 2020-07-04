Пассажиры остались довольны: Белокуриха приняла первый регулярный рейс из Горно-Алтайска

Авиакомпания “СиЛА” («Сибирская легкая авиация») запустила регулярный рейс “Горно-Алтайск – Белокуриха – Горно-Алтайск”. Первые пассажиры прилетели в алтайский город-курорт 3 июля, сообщает минтранс региона.

На борту было 10 человек. К приему самолета подготовили посадочную площадку в пяти километрах от Белокурихи. Пассажиры рассказали, что полет прошел комфортно. Приятные впечатления не испортила даже получасовая задержка из-за неблагоприятной погоды.

Рейсы выполняют на самолетах Ан-28 и L-410 вместимостью 17 человек. Полеты проходят четыре раза в неделю, утром и вечером. В Белокуриху из Горно-Алтайска борт будет отправляться в 19 часов по понедельникам и пятницам, а в Горно-Алтайск в 8 часов по вторникам и субботам.

Стоимость билета в одну сторону составляет от 1 500 рублей. До этого времени регулярных полетов по этому направлению не было.

В региональном минтрансе сообщают, что в рамках дальнейшего развития воздушного сообщения с городами Западной Сибири прорабатывается вопрос выполнения полетов в Белокуриху из Томска, Новосибирска и Новокузнецка.

– Подобные рейсы будут способствовать развитию туризма на территории Алтайского края. Правительством нашего региона прорабатывается вопрос субсидирования этих направлений со следующего года, что в дальнейшем позволит сделать стоимость проезда дешевле, тем самым увеличив пассажиропоток. Сейчас начало положено, что, безусловно, является для нас знаковым событием, – сообщил Дмитрий Коровин, замминистра транспорта региона.

Отметим, что в настоящий момент за счет краевого бюджета субсидируются пять авиарейсов. Это Барнаул – Казань, Барнаул – Красноярск, Барнаул – Томск, Барнаул – Новосибирск и Барнаул – Омск. Общая сумма софинансирования составляет 57,4 млн рублей.

Напомним, с середины июля стартует рейс Томск – Барнаул – Белокуриха.

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