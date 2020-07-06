2020-07-06T16:01:13+03:00
Общество

Алтайский край вошел в Топ-10 регионов по потреблению лекарств в упаковках

В среднем выходит по 12 упаковок на человека
Анна СЕМИНА
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Алтайский край занял десятое местоАлтайский край занял десятое местоФото: Анна СЕМИНА
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Компания AlphaRM провела исследование и выяснила, в каких российских регионах потребляют наибольшее и наименьшее количество лекарственных препаратов. Алтайский край занял десятое место.

Данные исследовались из учета 1 квартал 2020 года в сравнении с 2019 годом. Исходя из собранной информации, в текущем году среднестатистический житель России приобрел в аптеках десять упаковок лекарств на 1 938 рублей. При этом еще год назад он брал девять упаковок за 1 704 рублей.

Самыми нездоровыми в этом плане оказались жители Санкт-Петербурга – 3520 рублей, на втором месте жители столицы – 2784 рубля. А вот в Чечне и Дагестане живут самые здоровые – 285 и 401 рубль соответственно.

Что касается Алтайского края, то он вошел в список по наибольшему потреблению лекарств в упаковках на душу населения –12 штук - и занял десятое место.

Напомним, на днях минздрав России опубликовал список регионов, чьи жители чаще других обращаются за врачебной помощью. Лидерами рейтинга стали петербуржцы и жители ЯНАО. А вот согласно статистике, по данным прошлого года в Алтайском крае на 100 тысяч населения почти 253 тысячи зарегистрированных больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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