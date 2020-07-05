Жители Алтайского края чаще других в России обращаются к врачам

5 Июль 2020 2020-07-05T08:31:54+03:00

Алтайский край - первый по числу зарегистрированных больных в 2019 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным Минздрава в Алтайском крае люди болеют больше других

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Жители Алтайского края болеют чаще, чем люди в других регионах России. Обэтом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

Помимо Алтайского края, в 2019 году чаще всего обращались в больницы в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Реже всего болели в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области.

В статистическом сборнике Минздрава говорится о том, что на 100 тыс. населения в Алтайском крае почьи 253 тыс. зарегистрированных больных, в Санкт-Петербурге – боле 239 тыс, в Ямало-Ненецком автономном округе свыше 231 тыс.

В целом из статистики следует, что россияне не становятся здоровее. Они стали заболевать чаще, чем раньше. Всего в 2019 году было выявлено более 242 миллионов болезней у жителей России, что на два миллиона больше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU