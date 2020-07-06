Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 3253

6 Июль 2020 2020-07-06T09:30:32+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года увеличилось еще на 35 человек и составило 3253.

По информации оперативного штаба региона, из числа выписанных за минувшие сутки взрослых пациентов – 33, детей двое. Всего за все время ведения ковидных больных выздоровели 2930 взрослых и 323 ребенка возрастом до 17 лет включительно.

Кроме того было выявлено 124 новых случая заражения. Большинство из них приходятся на Барнаул – 48, в Рубцовске – 18, в Михайловском - 16. Остальные рассредоточились по другим городам и районам.

Помимо этого зарегистрировано четыре смерти. Из них установлено, что одна по причине коронавируса, в трех случаях – иные. За все время в алтайских госпиталях скончались 104 человека. В том числе 45 случаев от COVID-19, 56 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

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ИСТОЧНИК KP.RU