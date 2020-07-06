Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 4538

6 Июль 2020 2020-07-06T08:39:52+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июля 2020 года увеличилось еще на 124 человека и составило 4538.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки география распространения новой коронавирусной инфекции выглядела следующим образом: Барнаул – 48 человек, Рубцовск – 18, Михайловский район – 16, Новоалтайск – 12, Первомайский район – 5, Тальменский район – 4, Залесовский, Локтевский районы и Бийск – 3, Рубцовский, Советский районы и Славгород – 2, Заринск, Алтайский, Волчихинский, Змеиногорский, Кулундинский, Павловский районы – по одному человеку.

Кроме того, из больниц были выписаны 35 человек (общее число вылечившихся – 3253). Скончались четыре пациента.

- Один - от COVID-19, трое - иные причины смерти. Всего за весь период скончалось 104 человека, в том числе 45 случаев от COVID-19, 56 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе, - сообщают в оперативном штабе региона.

На сегодняшний день в ковидных госпиталях находятся 88 тяжелобольных пациентов. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 25.

ИСТОЧНИК KP.RU