На Алтае обидчивый мужчина разбил лобовое стекло чужой машины
В Республике Алтай мужчина камнем разбил лобовое стекло автомобиля Toyota Noah. Машина принадлежит его знакомому, пишет краевое управление МВД.
Мужчины вместе приехали на заготовку ореха в Онгудайский район. Вечером они отметили окончание трудового дня, распивая спиртные напитки в автомобиле потерпевшего.
– Выпив изрядное количество алкоголя, 36-летний горожанин припомнил приятелю давнюю обиду. Свою злость мужчина сорвал на автомобиле, разбив камнем лобовое стекло, – отмечают в ведомстве.
Владелец автомобиля не стал выяснять отношения с разъяренным приятелем, а обратился за помощью к полицейским. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.
В итоге мужчину доставили в отделение, где в ходе разбирательства он признался в содеянном.
Полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба).
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ИСТОЧНИК KP.RU