На Алтае обидчивый мужчина разбил лобовое стекло чужой машины

4 Июль 2020 2020-07-04T15:45:23+03:00

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В Республике Алтай мужчина камнем разбил лобовое стекло автомобиля Toyota Noah. Машина принадлежит его знакомому, пишет краевое управление МВД.

Мужчины вместе приехали на заготовку ореха в Онгудайский район. Вечером они отметили окончание трудового дня, распивая спиртные напитки в автомобиле потерпевшего.

– Выпив изрядное количество алкоголя, 36-летний горожанин припомнил приятелю давнюю обиду. Свою злость мужчина сорвал на автомобиле, разбив камнем лобовое стекло, – отмечают в ведомстве.

Владелец автомобиля не стал выяснять отношения с разъяренным приятелем, а обратился за помощью к полицейским. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

В итоге мужчину доставили в отделение, где в ходе разбирательства он признался в содеянном.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба).

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ИСТОЧНИК KP.RU