2020-07-04T13:56:18+03:00
Происшествия

Алтайский угонщик убежал от полицейских в лес, где притворился спящим

Правоохранители не попались на уловку находчивого мужчины
САНТАЛОВ Константин
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В селе Буланиха местный житель угнал автомобиль ВАЗ-2106 и пытался обхитрить полицейских. Многие могут позавидовать находчивости мужчины.

По предварительным данным, он проходил мимо магазина и заметил в замке зажигания припаркованного автомобиля ключи. Недолго думая, мужчина сел за руль и позвал прокатиться приятеля, сообщает краевое управление МВД.

Заметив, что автомобиль отъезжает, владелец машины не растерялся, выбежал из магазина и попросил односельчанина проследовать за ним. После этого позвонил в полицию и сообщил об угоне.

Через несколько километров угонщик остановился и вместе с приятелем убежал в расположенный рядом с дорогой лес.

– К этому времени прибыли сотрудники ГИБДД, которые и задержали подозреваемого. Во время задержания мужчина прятался от правоохранителей в лесном массиве. А когда был обнаружен, то лег на землю и притворился спящим, – отмечают в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела. Одно по статье 166 УК РФ (угон), второе по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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