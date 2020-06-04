4 Июнь 2020 2020-06-04T05:01:55+03:00

Житель Алтая сообщил о минировании автобуса, в котором ехал. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

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Жителя Республики Алтай будут судить за ложное сообщение о минировании пассажирского автобуса, сообщает ГУ МВД России по региону.

На телефон экстренной службы позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что автобус, движущийся по маршруту «Усть-Кокса - Барнаул», заминирован.

- Для отработки информации незамедлительно были задействованы кинологи и следственно-оперативная группа. Все необходимые мероприятия проведены во взаимодействии с сотрудниками регионального МЧС и Следственного комитета. Информация о минировании не подтвердилась, - отмечают в ведомстве.

Полицейские в течении часа установили личность и местонахождение звонившего. Подозреваемого, 21-летнего жителя Горно-Алтайска, задержали. Выяснилось, что молодой человек сам ехал в автобусе, о минировании которого и сообщил по телефону.

В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что сообщил ложную информацию из хулиганских побуждений.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Хулигану грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU