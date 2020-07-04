Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 4 июля 2020 года составило 3175

4 Июль 2020 2020-07-04T12:37:09+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 4 июля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 4 июля 2020 года увеличилось еще на 108 человек и составило 3175.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, в крае их уже 4299, в том числе 427 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных пациентов – 73, на аппарате ИВЛ – 26.

Новые случаи заражения зарегистрировали среди жителей Барнаула – 64, Кулундинского района – 10, Тальменского района – 9, Ребрихинского района – 2, Славгорода – 2, Заринска, Новоалтайска, Первомайского, Алейского, Баевского районов – по одному человеку.

Из числа заболевших 2150 человек – жители Барнаула, 2149 – других территорий Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU