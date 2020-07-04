Число умерших от коронавируса в Барнауле на 4 июля 2020 года составило 97

4 Июль 2020 2020-07-04T10:49:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 4 июля 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 4 июля скончались 97 взрослых с коронавирусом, в том числе 42 случая от COVID-19, 52 – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 4 человека с коронавирусом: 2 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 4299. В том числе 427 детей до 17 лет включительно.

Новые случаи заражения зарегистрировали среди жителей Барнаула – 64, Кулундинского района – 10, Тальменского района – 9, Ребрихинского района – 2, Славгорода – 2, Заринска, Новоалтайска, Первомайского, Алейского, Баевского районов – по одному человеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU