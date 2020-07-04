Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 4 июля 2020 года составило 4299

4 Июль 2020 2020-07-04T08:41:06+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 4 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 4 июля 2020 года выросло еще на 92 человека и составило 4299 случаев инфицирования, в том числе 427 детей до 17 лет включительно.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи инфицирования выявили среди жителей Барнаула – 64, Кулундинского района – 10, Тальменского района – 9, Ребрихинского района – 2, Славгорода – 2, Заринска, Новоалтайска, Первомайского, Алейского, Баевского районов – по одному человеку.

Из числа заболевших 2150 человек – жители Барнаула, 2149 – других территорий Алтайского края.

По данным на 4 июля, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1322 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 209 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU