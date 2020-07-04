В Барнауле еще одна больница стала ковидным госпиталем
Городская больница №12 в Барнауле теперь работает в качестве ковидного госпиталя, пишет “Толк” со ссылкой на Минздрав Алтайского края.
Для пациентов этого медучреждения развернули 213 коек, из которых 200 подключены к кислороду, а шесть – реанимационные места.
Больница продолжит принимать пациентов с пневмонией, однако поток будет разделен. Людей с COVID-19 будут отправлять на верхние этажи, а больных с пневмонией разместят на втором и третьем этажах медучреждения.
Напомним, по данным на 4 июля, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло еще на 92 человека и составило 4299 случаев инфицирования. Из числа зараженных COVID-19 2150 человек – жители Барнаула, 2149 – других территорий Алтайского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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