2020-07-03T12:29:45+03:00
Происшествия

Обвиняемого во взятке бывшего алтайского замминистра Голубцова посадили под домашний арест

2 июля его выпустили из СИЗО
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Бывшего заместителя главы алтайского минстроя, начальника управления по ЖКХ Андрея Голубцова 2 июля выпустили из СИЗО. Как сообщили в пресс-службе суда «Толку», ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее стало известно, что юристы Голубцова хотят изменить статью обвинения на более «мягкую». Они настаивали, что Голубцов получал не взятки, а дивиденды. По их данным, у чиновника есть документы, которые подтверждают его долю в этих фирмах.

Напомним, Андрея Голубцова задержали 16 апреля. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, замминистра получил 2 млн рублей от компании, занимающейся строительством коммуникаций. Именно эту фирму выбрали в качестве подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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