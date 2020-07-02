В Барнауле директора похоронной службы и его отца обвиняют в незаконном бизнесе

2 Июль 2020 2020-07-02T15:06:19+03:00

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении директора МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» и его отца – специалиста по оказанию ритуальных услуг компании “Сибинтекс”. Их обвиняют в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности по оказанию ритуальных услуг, сообщает краевой Следком.

По предварительным данным следствия, в 2018-2020 годах обвиняемые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица. Для этого, в том числе, использовали ресурсы муниципального унитарного предприятия.

- В результате противоправной деятельности ими был извлечен доход в особо крупном размере, превышающем 9,8 млн рублей, - сообщает Су СКР по Алтайскому краю.

В ходе следствия обвиняемые признали вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU