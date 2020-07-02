2020-07-02T12:15:16+03:00
Происшествия

В Алтайском крае женщину-опекуна осудили за издевательства над детьми

Когда стало известно об этом, их изъяли из семьи
САНТАЛОВ Константин
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Суд.Суд.Фото: Олег УКЛАДОВ
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62-летнюю жительницу Заринского района признали виновной в истязании пятерых детей, взятых под опеку, сообщает краевой Следком.

По данным следствия и суда, под опекой женщины находились пять детей 17, 16, 15, 11 и 10 лет. В течение четырех лет с 2015 по 2019 год опекун истязала несовершеннолетних, используя для этого малозначительные поводы. Причиной физического и морального наказания была любая провинность – школьная неуспеваемость, порванная одежда, неубранный ночной горшок и многое другое.

- Опекун избивала их, используя различные предметы. На протяжении почти четырех лет женщина издевалась над опекаемыми, причиняя им нравственные и физические страдания, - отмечают в ведомстве.

Когда стало известно об издевательствах, детей изъяли из семьи.

Свою вину опекун признала в полном объеме, однако утверждала, что любила детей и оправдывала свои действия непослушанием ребятишек. Суд приговорил женщину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, возложением дополнительных обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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