На Алтае мужчина хотел защитить деньги и лишился 90 тысяч рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T13:44:06+03:00

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Лжесотрудники банка обманули доверчивого жителя Республики Алтай, сообщает ГУ МВД России по региону.

Сельчанину позвонили с номера, зарегистрированного в Москве. Звонившая девушка представилась сотрудником банка и сообщила, что неизвестные пытались взломать его банковский счет. После этого она передала трубку «сотруднику службы безопасности», который предложил свою помощь в защите накоплений. Потерпевшего попросили продиктовать номер карты и три цифры с обратной стороны.

- Чтобы мужчина окончательно поверил в выдуманную историю, мошенники прислали ему смс-сообщение о попытке списания денег с номера, визуально похожего на 900. На самом деле это был широко используемый злоумышленниками номер с цифрой 9 и двумя буквами О,- отмечают в ведомстве.

Сельчанин выполнил все инструкции звонившего, но банк заблокировал сомнительную операцию по списанию денег. Окончательно запутавшись, мужчина пошел к банкомату. Когда он проверял баланс, снова позвонили аферисты и предложили перевести средства на специальный резервный счет. В итоге под диктовку мошенников он отправил им 90 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело и ищут мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU