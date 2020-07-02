2020-07-02T10:03:51+03:00
Общество

Во Власихе эксгибиционист напугал школьниц

Сейчас делом занимается полиция
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Делом занимается полицияДелом занимается полицияФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Во Власихе был замечен очередной эксгибиционист, который напугал прогуливавшихся школьниц. Все произошло 28 июня, 16-летняя девушка гуляла с подружкой, когда рядом с ними остановился автомобиль.

За рулем машины находился 39-летний мужчина, ранее судимый за развратные действия. Как пишет канал «Unusual Crimes Barnaul», он решил «впечатлить юных мадемуазелей».

Замедлив ход, он опустил тонированное окно, включил погромче музыку и продемонстрировал свой половой орган.

- Однако такого подката девушки не оценили, поэтому о происшествии был уведомлен местный «шериф», который уже выясняет обстоятельства произошедшего, - сообщает паблик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24