Во Власихе эксгибиционист напугал школьниц

2 Июль 2020 2020-07-02T10:03:51+03:00

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Во Власихе был замечен очередной эксгибиционист, который напугал прогуливавшихся школьниц. Все произошло 28 июня, 16-летняя девушка гуляла с подружкой, когда рядом с ними остановился автомобиль.

За рулем машины находился 39-летний мужчина, ранее судимый за развратные действия. Как пишет канал «Unusual Crimes Barnaul», он решил «впечатлить юных мадемуазелей».

Замедлив ход, он опустил тонированное окно, включил погромче музыку и продемонстрировал свой половой орган.

- Однако такого подката девушки не оценили, поэтому о происшествии был уведомлен местный «шериф», который уже выясняет обстоятельства произошедшего, - сообщает паблик.

ИСТОЧНИК KP.RU