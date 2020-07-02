2020-07-02T11:31:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 июля 2020 года составило 3009

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 июля 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 июля 2020 года увеличилось еще на 39 человек и составило 3009.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 75 и составило 4134. В настоящее время в регионе тяжелобольных пациентов – 83, на аппарате ИВЛ – 26.

Из всех выявленных случаев: 151 случай – завозные, (2 – из-за рубежа). 2549 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 541 – у больных внебольничной пневмонией, 1220 – у заболевших ОРВИ, в 2373 случаях – бессимптомное течение.

По данным на 2 июля, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1061 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 200 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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