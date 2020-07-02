В Барнауле открывается масштабная выставка, посвященная 75-летию Великой Победы
2 июля в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111) открывают краевую выставку к 75-летию Великой Победы, подготовленной Алтайской организацией Союза художников России, сообщает региональное министерство культуры
В экспозиции представят произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, выполненные в различных жанрах и техниках. Всего более 200 работ примерно 110 авторов из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и других населенных пунктов края.
Также в экспозиции можно будет увидеть дипломные и курсовые работы студентов Новоалтайского государственного художественного училища и работы победителей конкурса плакатов Института архитектуры и дизайна АлтГТУ им И.И. Ползунова и Алтайского государственного института культуры.
Выставка носит ретроспективный характер, поэтому зрителей ждут произведения разных лет, в том числе работы художников-ветеранов: Глеба Белышева, Михаила Викулина, Виктора Зотеева и других
-Основными тематическими линиями экспозиции стали: ратный и трудовой подвиг в дни войны, портреты ветеранов, в числе которых безымянные герои, образы родных, портреты алтайских художников-ветеранов ВОВ, - отмечают в ведомстве.
Выставка будет работать до 9 августа 2020 года.
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