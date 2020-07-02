В Барнауле открывается масштабная выставка, посвященная 75-летию Великой Победы

2 Июль 2020 2020-07-02T10:46:38+03:00

В Барнауле на выставке «Победа» представят работы более 100 авторов. Фото: министерство культуры Алтайского края.

В экспозиции работы более 100 авторов

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2 июля в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111) открывают краевую выставку к 75-летию Великой Победы, подготовленной Алтайской организацией Союза художников России, сообщает региональное министерство культуры

В экспозиции представят произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, выполненные в различных жанрах и техниках. Всего более 200 работ примерно 110 авторов из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и других населенных пунктов края.

Также в экспозиции можно будет увидеть дипломные и курсовые работы студентов Новоалтайского государственного художественного училища и работы победителей конкурса плакатов Института архитектуры и дизайна АлтГТУ им И.И. Ползунова и Алтайского государственного института культуры.

Выставка носит ретроспективный характер, поэтому зрителей ждут произведения разных лет, в том числе работы художников-ветеранов: Глеба Белышева, Михаила Викулина, Виктора Зотеева и других

-Основными тематическими линиями экспозиции стали: ратный и трудовой подвиг в дни войны, портреты ветеранов, в числе которых безымянные герои, образы родных, портреты алтайских художников-ветеранов ВОВ, - отмечают в ведомстве.

Выставка будет работать до 9 августа 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU