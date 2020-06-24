По главной улице с оркестром: как в Барнауле отметили 75-летие парада Победы

В полдень 24 июня Барнаул зазвенел колоколами, ухнул гудками локомотивов и автомобилей и даже завопил сиреной... Акция «Звон победы» была посвящена 75-летию Парада Победы в 1945-м году.

Сразу после этого торжественного звона и гудения по Ленинскому проспекту бодро двинулся оркестр Росгвардии. Инструменты сверкали на солнце, музыканты играли военные марши. Следом за ними, как в старых советских фильмах радостно бежали дети.

На нулевом километре в это время торжественно выпускали в высь голубей.

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

В музеях города открылись выставки, посвященные теме войны и победы. Известный скульптор и художник Евгений Скурихин даже представил в своей мастерской маленькую душевную экспозицию. Его гости могли не только увидеть уникальные фотографии, гимнастерки, военные письма, но и послушать песни сороковых на ожившем старом патефоне.

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле отметили 75-летие парада ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ