Число умерших от коронавируса в Барнауле на 2 июля 2020 года составило 86
В Алтайском крае по данным на 2 июля скончались 86 взрослых с коронавирусом, в том числе 39 случаев от COVID-19, 44 случая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
За сутки в регионе скончалось 5 человек с коронавирусом: 3 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти.
Вместе с тем в регионе растет число зараженных коронавирусом. Уже зарегистрировали 4134 случая инфицирования, в том числе 410 детей до 17 лет включительно.
Из всех выявленных случаев: 151 случай – завозные, (2 – из-за рубежа). 2549 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 541 – у больных внебольничной пневмонией, 1220 – у заболевших ОРВИ, в 2373 случаях – бессимптомное течение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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