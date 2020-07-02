Число умерших от коронавируса в Барнауле на 2 июля 2020 года составило 86

2 Июль 2020 2020-07-02T10:00:38+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 2 июля 2020 года

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В Алтайском крае по данным на 2 июля скончались 86 взрослых с коронавирусом, в том числе 39 случаев от COVID-19, 44 случая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

За сутки в регионе скончалось 5 человек с коронавирусом: 3 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти.

Вместе с тем в регионе растет число зараженных коронавирусом. Уже зарегистрировали 4134 случая инфицирования, в том числе 410 детей до 17 лет включительно.

Из всех выявленных случаев: 151 случай – завозные, (2 – из-за рубежа). 2549 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 541 – у больных внебольничной пневмонией, 1220 – у заболевших ОРВИ, в 2373 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU