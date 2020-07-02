На Алтае автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
На Чуйском тракте вечером 1 июля опрокинулся автомобиль. Водителя госпитализировали, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай
ДТП произошло около 17:20 часов в Онгудайском районе, на 692 километре Чуйского тракта. 36-летний местный житель, управляя автомобилем Honda CR-V, двигался со стороны села Иня в направлении Онгудая. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части, а потом опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали в районную больницу. Кроме того, у двух пассажиров иномарки незначительные ссадины и ушибы.
Во время разбирательства выяснилось, что водитель сел за руль без прав и был пьян.
- В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU