Бийский дачник поделился рецептом “мужского варенья” в эфире Первого канала

2 Июль 2020 2020-07-02T08:01:04+03:00

Рецепт он получил от бабушки

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Бийчанин Юрий Бакулин стал героем сюжета в программе «Доброе утро» на Первом канале. Мужчина поделился рецептом настоящего мужского варенья, которое он сам приготовил из ревеня с добавлением щавеля.

Рецепт бийчанин унаследовал еще от бабушки. Варенье готовится очень быстро.

bakulinura Бийчанин в эфире Первого канала.

-Настоящее мужское варенье. Основной компонент - сахар. Вкусное, а если вкусное, значит полезное, - написал на мужчина на своей странице в Instagram.

Он добавляет, что щавель дает кислинку, а ревень запах и вкус антоновки.

Отметим, что Юрий Бакулин довольно известен в Алтайском крае. В соцсети он делится снимками с дачи и историями из жизни. В Instagram у бийчанина более 40 тыс. подписчиков.

-Счастлив, что родился и живу на Алтае! Рад новым знакомствам, - значится в шапке профиля в Instagram мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU