Бийский дачник поделился рецептом “мужского варенья” в эфире Первого канала
Бийчанин Юрий Бакулин стал героем сюжета в программе «Доброе утро» на Первом канале. Мужчина поделился рецептом настоящего мужского варенья, которое он сам приготовил из ревеня с добавлением щавеля.
Рецепт бийчанин унаследовал еще от бабушки. Варенье готовится очень быстро.
-Настоящее мужское варенье. Основной компонент - сахар. Вкусное, а если вкусное, значит полезное, - написал на мужчина на своей странице в Instagram.
Он добавляет, что щавель дает кислинку, а ревень запах и вкус антоновки.
Отметим, что Юрий Бакулин довольно известен в Алтайском крае. В соцсети он делится снимками с дачи и историями из жизни. В Instagram у бийчанина более 40 тыс. подписчиков.
-Счастлив, что родился и живу на Алтае! Рад новым знакомствам, - значится в шапке профиля в Instagram мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU