Взрыв газа произошел в жилом доме на Алтае

В понедельник утром, 29 июня, в городе Камень-на-Оби в Алтайском крае произошел взрыв бытового газа в жилом доме.

Инцидент произошел в частном жилом доме на улице Льва Толстого.

- В жилом доме случился хлопок газового баллона с последующим горением. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Один пожилой мужчина пострадал, пожилая женщина погибла, - сообщили подробности в краевом главке МЧС.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать пожарные. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. На месте также находится машина скорой помощи. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проинформирован о случившемся.

Отметим, накануне в Тальменке также произошел серьезный пожар в трехэтажном жилом доме. На момент прибытия пожарных подразделений крыша строения по улице Лисавенко горела открытым огнем. При этом пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям кровли. Тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя. И все же пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить его проникновения в жилые помещения. Однако крыша все же серьезно пострадала. Сейчас ее по сути просто нет.

- Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, около двух часов потребовалось для полной ликвидации пожара, - отмечают в ведомстве.