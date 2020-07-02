2020-07-02T05:00:45+03:00
Общество

Поправки к Конституции поддержали 71,91% жителей Алтайского края

Об этом сообщает ЦИК
САНТАЛОВ Константин
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Голосование в Барнауле.Голосование в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По предварительным результатам обработки всех бюллетеней, 71,91% избирателей Алтайского края проголосовали за поправки в Конституцию. Это следует из данных, опубликованных, на сайте краевой Избирательной комиссии, сообщаетПолитсиб.ру”.

Поправки поддержали 645 603 человека. Это составляет 71,91% от общего числа проголосовавших. Всего в Алтайском крае 1,8 млн избирателей.

Против поправок выступили 241 132 человека, 26,86%. Кроме того, 11 тыс. бюллетеней признали недействительными. По предварительным данным, общая явка в Алтайском крае составила 49,49%.

Ранее мы сообщали, что в регионе досрочно проголосовали более 540 тыс.человек. Участки находились возле домов, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Отдать свой голос можно было с 25 по 30 июня включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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