Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 июля 2020 года составило 2970

1 Июль 2020 2020-07-01T14:05:24+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 июля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 июля 2020 года увеличилось еще на 96 человек и составило 2970.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 74 и составило 4059. В настоящее время в регионе тяжелобольных пациентов – 83, на аппарате ИВЛ – 26.

Из всех зарегистрированных случаев 150 – завозные, (2 – из-за рубежа). 2533 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 529 – у больных внебольничной пневмонией, 1192 – у заболевших ОРВИ, в 2338 случаях – бессимптомное течение.

По данным, на 1 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1110 человек.Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 199 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU