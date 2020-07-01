Число умерших от коронавируса в Барнауле на 1 июля 2020 года составило 81

1 Июль 2020 2020-07-01T13:00:19+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 1 июля 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 1 июля скончались 81 взрослых с коронавирусом, в том числе 36 случаев от COVID-19, 42 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 5 человек с коронаврусом: 2 - от COVID-19, 3 - иные причины смерти.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 4059. В том числе 405 детей до 17 лет включительно

Новые случаи инфицирования зафиксировали: Барнаул – 18 человек, Тальменский район – 12, Камень-на-Оби – 9, Новоалтайск – 6, Бийск – 4, Павловский район – 3, Михайловский район – 2, Ребрихинский район – 2, Рубцовский район – 2, Шипуновский район – 2, Алейск , Рубцовск, Яровое, Бийский, Волчихинский, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Поспелехинский, Родинский, Топчихинский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по одному человеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU