2020-07-01T11:56:57+03:00
Экономика

В Алтайском крае родителям начали перечислять выплаты на детей до 16 лет

Это единовременные выплаты по 10 тысяч рублей
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Выплаты поступают на счет.Выплаты поступают на счет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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1 июля родителям и опекунам Алтайского края на счет поступили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Всего на эти цели направили порядка четырех млрд рублей.

Как сообщил управляющий краевым ПФР Борис Трофимов, эта новая мера поддержки станет поддержкой для 320 тысяч алтайских семей, в которых растет более 450 тысяч детей.

Для получения денег специально обращаться в Пенсионный фонд не придется. Тем, кто уже подавал заявление на поддержку в июне, повторно этого делать не нужно. Такой же принцип распространяется и на выплаты для семей, в которых растут дети до трех лет. Тем, кто по каким-то причинам еще не обращался за выплатами, нужно подать документы дистанционно или через многофункциональные центры, клиентские службы ПФР в городах и районах края. К счастью, сроки пока позволяют. Заявления принимают до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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