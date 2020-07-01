На старом мосту в Барнауле ремонтируют эстакады
Барнаульские дорожники приступили к ремонту левобережных эстакад на старом мосту со стороны Барнаула. Об этом информирует Упрдор «Алтай».
Рабочие уже смонтировали большую часть плит на проезжей части моста - 238 из 370. Старые плиты заменят на новые, металлические. К сентябрю планируется полностью завершить эти работы. Вместе с этим дорожники начали устанавливать перильное ограждение для безопасности пешеходов и монтировать деформационные швы.
Также параллельно идет ремонт эстакады на левом берегу Оби. Рабочие убрали балки пролетных строений и обновляют опоры моста, заменяют их на железобетонные ригели.
Мост снова откроется для проезда только в ноябре 2021 года.
Напомним, в 2018 - 2019 диагностика старого моста показала, что ее состояние неудовлетворительное. Требуется заменить практически всю проезжую часть.
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ИСТОЧНИК KP.RU